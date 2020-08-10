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Арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи

10 августа 2020, 00:05
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», судьям, работавшим в составе бригады, которая обслуживала матч 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи.

Такую проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Предложение об использовании полиграфа, видимо, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. (Александр Бобров)

Спартак — Сочи

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