По данным «СЭ», судьям, работавшим в составе бригады, которая обслуживала матч 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи.

Такую проверку на полиграфе недавно прошел судья премьер-лиги Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльской игре «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Предложение об использовании полиграфа, видимо, сделает в ближайшее время глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Помимо арбитра Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова в бригаду, судившую в Тушине, входили ассистенты судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин, который недавно завершил карьеру судьи и будет выполнять только функции АВАР. (Александр Бобров)