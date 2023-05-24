Карасев и другие арбитры дерби «Спартак» — ЦСКА не получили назначения на следующий тур РПЛ

Арбитры Сергей Карасев и Павел Шадыханов, которые были главным судьей и видеоарбитром (ВАР) матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ, не получили назначения на 29-й тур чемпионата.

Карасев и Шадыханов не значатся в списке судей, которые будут работать в ближайшие выходные — ни в качестве главного или резервного арбитра, ни ВАР.

Также в назначениях отсутствуют Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев, которые работали на московском дерби ассистентами арбитра, и Артем Чистяков, который выполнял функции резервного судьи.

Ассистент видеоарбитра (АВАР) игры «Спартак» — ЦСКА Александр Богданов вошел в бригаду Виталия Мешкова на матч «Ростов» — «Ахмат» в качестве помощника главного судьи.