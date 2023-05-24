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Сегодня, 15:58

Левников — главный арбитр матча «Краснодар» — ЦСКА, Любимов рассудит «Спартак» — «Пари НН»

Виталий Косик
Корреспондент
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Судья Кирилл Левников.
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура РПЛ.

27 мая (суббота)

«Химки» — «Урал»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Торпедо» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Зуев.

28 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

Карасев и другие арбитры дерби «Спартак» — ЦСКА не получили назначения на следующий тур РПЛ

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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