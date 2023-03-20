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«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья «включил» монитор, но не пошел смотреть повторы. Что натворил арбитр Шафеев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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На 90+6-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (0:1) арбитр Рафаэль Шафеев повел себя странным образом, совершив одну за другой две ошибки.

Сначала дебютант РПЛ ошибочно не наказал 11-метровым ударом защитника гостей Милоша Шатару. Судья не квалифицировал как фол действия игрока, врезавшегося в Александра Коваленко и сбившего его корпусом и ногой. Безусловно, самарский футболист попытался усилить впечатление от контакта, но причиной его падения стало именно нарушение правил со стороны Шатары.

А затем Шафеев «включил» монитор — нарисовал руками экран и тут же указал на центр поля, завершив матч. Произошло это, когда видеоассистенты Павел Шадыханов и Николай Богач провели проверку, но в действия судьи не вмешались.

Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.

Такой жест показывается в следующих случаях:

— когда арбитр отправляется к монитору, чтобы посмотреть повторы;

— когда арбитр уходит от монитора, посмотрев повторы и приняв решение;

— когда арбитр не идет к монитору, но меняет решение по подсказке видеоассистентов.

К описанной выше ситуации перечисленные случаи не имели отношения. Зачем тогда Шафеев «включил» монитор? Он собирался идти смотреть видеозапись, но ошибочно указал на центр? Или он разнервничался и ошибочно использовал жест? Насколько серьезна его ошибка?

Отметим, что, как и год назад, в матче, в котором обязанности ВАР выполнял Шадыханов, пострадавшей стороной оказались «Крылья Советов». В апреле 2022-го Павел работал на игре самарцев с «Химками» (1:4), которую судил Алексей Матюнин.

В ней были приняты два ошибочных решения, в итоге сказавшиеся на судьбе Матюнина. Шадыханов негативных последствий избежал, хотя обе ошибки были совершены при его непосредственном участии. ВАР вмешался в действия арбитра, после чего был назначен пенальти в ворота «Крыльев Советов». И ВАР не вмешался в действия Матюнина, когда тот засчитал гол Резиуана Мирзова.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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 16
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 14
П
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