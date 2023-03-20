«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья «включил» монитор, но не пошел смотреть повторы. Что натворил арбитр Шафеев?

На 90+6-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (0:1) арбитр Рафаэль Шафеев повел себя странным образом, совершив одну за другой две ошибки.

Сначала дебютант РПЛ ошибочно не наказал 11-метровым ударом защитника гостей Милоша Шатару. Судья не квалифицировал как фол действия игрока, врезавшегося в Александра Коваленко и сбившего его корпусом и ногой. Безусловно, самарский футболист попытался усилить впечатление от контакта, но причиной его падения стало именно нарушение правил со стороны Шатары.

А затем Шафеев «включил» монитор — нарисовал руками экран и тут же указал на центр поля, завершив матч. Произошло это, когда видеоассистенты Павел Шадыханов и Николай Богач провели проверку, но в действия судьи не вмешались.

Скриншот трансляции.

Скриншот трансляции.

Такой жест показывается в следующих случаях:

— когда арбитр отправляется к монитору, чтобы посмотреть повторы;

— когда арбитр уходит от монитора, посмотрев повторы и приняв решение;

— когда арбитр не идет к монитору, но меняет решение по подсказке видеоассистентов.

К описанной выше ситуации перечисленные случаи не имели отношения. Зачем тогда Шафеев «включил» монитор? Он собирался идти смотреть видеозапись, но ошибочно указал на центр? Или он разнервничался и ошибочно использовал жест? Насколько серьезна его ошибка?

Отметим, что, как и год назад, в матче, в котором обязанности ВАР выполнял Шадыханов, пострадавшей стороной оказались «Крылья Советов». В апреле 2022-го Павел работал на игре самарцев с «Химками» (1:4), которую судил Алексей Матюнин.

В ней были приняты два ошибочных решения, в итоге сказавшиеся на судьбе Матюнина. Шадыханов негативных последствий избежал, хотя обе ошибки были совершены при его непосредственном участии. ВАР вмешался в действия арбитра, после чего был назначен пенальти в ворота «Крыльев Советов». И ВАР не вмешался в действия Матюнина, когда тот засчитал гол Резиуана Мирзова.