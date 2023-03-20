Пономарев объяснил, за счет чего ЦСКА удалось обыграть «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).

«Я очень сомневался, что ЦСКА сможет обыграть «Зенит». Все-таки питерцы хорошо укомплектованы. Хотя с тем же «Динамо» они играли неважно. Игроки ЦСКА были очень мотивированы на этот матч, здорово настроились на него. Они не дали пространства для легионеров «Зенита», чтобы Малком, Кассьерра или Клаудиньо подолгу владели мячом. Армейцы играли плотно. Южноамериканцы растерялись, они не любят, когда с ними играют плотно. Игра у гостей была никакой. Мне показалась, что эта команда была из низшей лиги. Футболисты ЦСКА выглядели довольно уверенно, были самостоятельными, мобильно действовали. Победа заслуженная!» — приводит Betonmobile.ru слова Пономарева.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Зенит» сохраняет первую строчку (48 очков).