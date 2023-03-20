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Сегодня, 13:28

Агент Барриоса уточнил сроки восстановления игрока

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, в разговоре с «СЭ» уточнил сроки восстановления колумбийца после травмы плеча, полученной во время матча 19-го турв РПЛ против «Химок» (3:2).

Ранее «СЭ» сообщал, что колумбиец пропустит игры с «Динамо» и ЦСКА и вернется после паузы на матчи сборных.

«Восстановление Барриоса проходит хорошо. Скорее всего, ему понадобится еще пара недель на восстановление. Неизвестно, сыграет ли он с «Уралом», но точно будет доступен к матчу с «Локомотивом», — сказал Поссо «СЭ».

Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

В текущем сезоне он провел 19 игр за «Зенит» в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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