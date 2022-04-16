На 48-й и 51-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» арбитр Виталий Мешков не удалил с поля Далера Кузяева — ни до вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Дмитрия Сафьяна, ни после. Зенитовец ударил шипами Даниэля Мишкича чуть ниже колена и должен был получить заслуженную красную карточку. Однако рефери ограничился вынесением предупреждения.

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.

Возможно, Мешков руководствовался некоторыми последними решениями экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Она стала использовать словосочетание «пограничный момент» и «пограничная ситуация». Возможно, и в этот раз ЭСК определит, что «в подобных пограничных ситуациях рекомендуется поддерживать любое из двух решений».