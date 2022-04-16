Кучаев не сыграет со «Спартаком». Игрок попал в заявку на матч

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев не примет участия в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«У Кучаева повреждение. К сожалению, он не может играть.

Почему он в заявке? Это так, чтобы на трибуну его не гонять. Он не сможет принять участие в матче", — приводит комментарий главного тренера казанцев Леонида Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет 16 апреля в Москве. Начало встречи — 19.00 (мск).