Кучаев не сыграет со «Спартаком». Игрок попал в заявку на матч
Полузащитник «Рубина» Кучаев пропустит матч против «Спартака»
Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев не примет участия в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».
«У Кучаева повреждение. К сожалению, он не может играть.
Почему он в заявке? Это так, чтобы на трибуну его не гонять. Он не сможет принять участие в матче", — приводит комментарий главного тренера казанцев Леонида Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет 16 апреля в Москве. Начало встречи — 19.00 (мск).
Источник: https://vk.com/fcrk
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