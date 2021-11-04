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Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа. Игрок будет восстанавливаться в «Челси»

Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа
21:44
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Полузащитник «Локомотива» Тино Анджорин из-за травмы вернется в расположение «Челси».

«Анджорин вернется в расположение «Челси», где будет восстанавливаться от травмы: хавбек получил перелом плюсневой кости на тренировке «Локомотива», — написал журналист Адам Ньюсон.

«Локомотив» летом арендовал Анджорина у «Челси». В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 9 матчей за московский клуб, в которых забил один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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