Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа. Игрок будет восстанавливаться в «Челси»
Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа
21:44
Полузащитник «Локомотива» Тино Анджорин из-за травмы вернется в расположение «Челси».
«Анджорин вернется в расположение «Челси», где будет восстанавливаться от травмы: хавбек получил перелом плюсневой кости на тренировке «Локомотива», — написал журналист Адам Ньюсон.
«Локомотив» летом арендовал Анджорина у «Челси». В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 9 матчей за московский клуб, в которых забил один гол.
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