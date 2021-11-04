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Воронин назвал трех лучших российских и украинских футболистов на данный момент

21:00
Андрей Воронин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Воронин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью YouTube-канале «Ответь по-братски» назвал топ-3 лучших игроков из России и Украины прямо сейчас.

— Три лучших игрока с Украины — Малиновский, Зинченко и Яремчук. Из России: Заха (Захарян) и Тюка (Тюкавин) — это понятно. И Смолов, — отметил Воронин.

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