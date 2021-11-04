Воронин назвал трех лучших российских и украинских футболистов на данный момент
21:00
Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью YouTube-канале «Ответь по-братски» назвал топ-3 лучших игроков из России и Украины прямо сейчас.
— Три лучших игрока с Украины — Малиновский, Зинченко и Яремчук. Из России: Заха (Захарян) и Тюка (Тюкавин) — это понятно. И Смолов, — отметил Воронин.
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