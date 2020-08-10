Арбитр Казарцев рассказал об эпизоде с желтой карточкой Соболева. Что он сказал игроку
10 августа 2020, 21:40
Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему вынес предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву.
23-летний Форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом он полностью снял игровую майку.
— Хотел бы выразить соболезнования Александру. Я готовился к матчу и знал его ситуацию. я понимал перед показом карточки, что у него на футболке. Я сказал ему: «Саша, я тебе соболезную, извини, это мои обязанности». Он сказал: «никаких вопросов» — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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