Арбитр Казарцев рассказал об эпизоде с желтой карточкой Соболева. Что он сказал игроку

Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему вынес предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву.

23-летний Форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом он полностью снял игровую майку.

— Хотел бы выразить соболезнования Александру. Я готовился к матчу и знал его ситуацию. я понимал перед показом карточки, что у него на футболке. Я сказал ему: «Саша, я тебе соболезную, извини, это мои обязанности». Он сказал: «никаких вопросов» — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».