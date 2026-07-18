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Судейство

Сегодня, 09:30

Карасев о критике судей: «Главное, чтобы арбитры стремились допускать меньше ошибок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как реагировать на критику в адрес судей.

— В прошлом сезоне судей часто критиковали. Как с этим справляться?

— Год на год не приходится. Может накопиться критическое количество сложных эпизодов в нескольких турах подряд, когда идет накал, все кипит и горит. А дальше туры проходят нормально, но болельщики действуют по инерции и памяти. Главное, чтобы судьи стремились допускать меньше ошибок. Милорад Мажич нам все объясняет, брифинги у нас каждую неделю, мы все разбираем.

Ранее Карасев рассказал, как в РПЛ планируют исправить ситуацию с частыми затяжками времени.

Сергей Карасев.«В 47 лет хочется провести качественный сезон в России. Еврокубки уже отболели». Интервью Карасева

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Сергей Карасев (судья)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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