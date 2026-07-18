Карасев о критике судей: «Главное, чтобы арбитры стремились допускать меньше ошибок»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как реагировать на критику в адрес судей.

— В прошлом сезоне судей часто критиковали. Как с этим справляться?

— Год на год не приходится. Может накопиться критическое количество сложных эпизодов в нескольких турах подряд, когда идет накал, все кипит и горит. А дальше туры проходят нормально, но болельщики действуют по инерции и памяти. Главное, чтобы судьи стремились допускать меньше ошибок. Милорад Мажич нам все объясняет, брифинги у нас каждую неделю, мы все разбираем.

Ранее Карасев рассказал, как в РПЛ планируют исправить ситуацию с частыми затяжками времени.