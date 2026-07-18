Карасев заявил, что в играх РПЛ может быть меньше микропауз: «Есть в правилах, будем применять»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности исправления ситуации с частой затяжкой времени по ходу матчей РПЛ.

— Игроки в РПЛ жалуются, что микропаузы и затяжки времени убивают футбол. Это возможно исправить?

— Ничего невозможного нет. Более того, это есть в правилах — будем применять с нового сезона. Получили последние инструкции, на неделе проводили встречу с клубами. На сборах еще прошли практические занятия на поле, работаем над новыми правилами по аутам, по удару от ворот. Никто не хочет ловить футболистов на одной секунде. Но если игрок очевидно затягивает время — это понятно всем.

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