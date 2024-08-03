Зиньковский: «Мое дело — не обсуждать слухи, а играть в футбол»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о том, что ему сказали искать новую команду.

«Мое дело — не обсуждать слухи, а играть в футбол. Я, конечно, прочитал новость, удивился. Спросил у своих знакомых ребят, что за фразы вкидываются в СМИ непонятные. Для меня это было удивление», — цитирует «РБ Спорт» Зиньковского.

В этом сезоне «Спартак» потерпел 1 поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержал 2 победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над «Динамо»).