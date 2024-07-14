Агент Абрамов: «Мечта «Спартака» о чемпионстве приводит к странным решениям. Например, отказу от Зиньковского»
Агент Владимир Абрамов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского из клуба. Ранее появилась информация, что руководство красно-белых не рассчитывает на 28-летнего футболиста.
— Меня «Спартак» не удивляет кардинальными решениями. Они пытаются стать чемпионами. Эта несбыточная мечта приводит их к таким странным решениям, как отказ от Зиньковского. Антон — одно из лучших приобретений клуба за последние несколько лет. Если ему не находится места, значит в команде есть более сильные футболисты. Только вопрос, кто эти игроки?
Антон неудачно провел концовку чемпионата, не все ладилось. Но не все ладилось у всего «Спартака». Он не может один играть. Для эффективности ему должны помогать партнеры. Раньше это был Промес, который оттягивал соперника на себя. Точность у Зиньковского снизилась, раньше он точнее навешивал на голову Соболева. Но он остается хорошим футболистом, — сказал Абрамов Legalbet.
В сезоне-2023/24 Зиньковский забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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3
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4
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5
|Спартак
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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