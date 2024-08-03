Агент Чернова: «Когда Дуарте восстановится, не знаю, будет ли у Никиты возможность показывать себя при всех равных»

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, рассказал о положении футболиста в команде после назначения на пост главного тренера Деяна Станковича.

«Никита играет — значит, играет. Не играет мое любимое молодое дарование из-за травмы Дуарте (которого Шпинев не раз подвергал критике). Когда он восстановится, не знаю, будет ли возможность показывать себя при всех равных. Не знаю, будут ли сверху диктовать тренеру и говорить, что это наш актив, его надо наиграть, продать, заработать», — цитирует Metaratings.ru Шпинева.

В трех матчах под руководством Станковича «Спартак» потерпел 1 поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержал 2 победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над «Динамо»).