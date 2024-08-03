«Спартак» победит «Крылья», а «Зенит» не проиграет «Ростову». Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Булыкин и Уразбахтина дали прогнозы на матчи 3-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин и телеведущая Зухра Уразбахтина.

Дмитрий Булыкин — 1:2. Новичок показывает хорошую игру в РПЛ. Конечно, «Динамо» будет сложно. Но думаю, что москвичи одержат минимальную победу.

Зухра Уразбахтина — 1:1. «Динамо», по словам собственного главного тренера, играет сейчас дублем. И ему будет тяжело.

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Зенит» идет очень уверенно. Вряд ли «Ростов» сможет что-то противопоставить такому сопернику.

Зухра Уразбахтина — 3:1. Вопрос только один, забьет ли «Ростов» и при каком счете? Победитель понятен.

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Рубин» неплохо себя показал, на хорошем настроении обыграет «Химки», которые не так ярко начали сезон.

Зухра Уразбахтина — 2:0. «Рубин» сейчас посильнее выглядит. К тому же дома играет.

Дмитрий Булыкин — 1:0. ЦСКА должен забрать три очка благодаря победе с минимальным счетом.

Зухра Уразбахтина — 1:0. Одни в принципе забивают с трудом. Вторые — с трудом в гостях. Выиграют хозяева.

Дмитрий Булыкин — 0:0. «Факелу» после поражения от «Акрона» очень нужны очки. Конечно, «Краснодар» — серьезный соперник, что-то мне подсказывает, будет ничья.

Зухра Уразбахтина — 0:0. Тут нули напрашиваются. Одни не могут, другие не хотят.

Дмитрий Булыкин — 0:1. С «Ахматом» всегда тяжело играть. Но верю, что «Локомотив» покажет надежную игру в обороне и победит.

Зухра Уразбахтина — 2:1. Грозненцам очень нужна первая победа в чемпионате. В Кубке они хорошо размялись.

Дмитрий Булыкин — 1:0. У «Динамо» есть отличные шансы впервые завоевать три очка в РПЛ. «Пари НН» сейчас очень плохо выглядит.

Зухра Уразбахтина — 1:0. Нижний сейчас невероятно плох. Так что один уж ему как-то заковыряют.

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Спартак» выиграет у «Крыльев». У команды Станковича сейчас хорошее настроение, по три гола забиты «Химкам» и «Динамо».

Зухра Уразбахтина — 3:2. С Барко «Спартак» стал совсем другим. Но сзади точно что-то привезет.