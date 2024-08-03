«Спартак» победит «Крылья», а «Зенит» не проиграет «Ростову». Прогнозы на 3-й тур РПЛ
«Акрон» — «Динамо»
Дмитрий Булыкин — 1:2. Новичок показывает хорошую игру в РПЛ. Конечно, «Динамо» будет сложно. Но думаю, что москвичи одержат минимальную победу.
Зухра Уразбахтина — 1:1. «Динамо», по словам собственного главного тренера, играет сейчас дублем. И ему будет тяжело.
«Зенит» — «Ростов»
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Зенит» идет очень уверенно. Вряд ли «Ростов» сможет что-то противопоставить такому сопернику.
Зухра Уразбахтина — 3:1. Вопрос только один, забьет ли «Ростов» и при каком счете? Победитель понятен.
«Рубин» — «Химки»
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Рубин» неплохо себя показал, на хорошем настроении обыграет «Химки», которые не так ярко начали сезон.
Зухра Уразбахтина — 2:0. «Рубин» сейчас посильнее выглядит. К тому же дома играет.
ЦСКА — «Оренбург»
Дмитрий Булыкин — 1:0. ЦСКА должен забрать три очка благодаря победе с минимальным счетом.
Зухра Уразбахтина — 1:0. Одни в принципе забивают с трудом. Вторые — с трудом в гостях. Выиграют хозяева.
«Факел» — «Краснодар»
Дмитрий Булыкин — 0:0. «Факелу» после поражения от «Акрона» очень нужны очки. Конечно, «Краснодар» — серьезный соперник, что-то мне подсказывает, будет ничья.
Зухра Уразбахтина — 0:0. Тут нули напрашиваются. Одни не могут, другие не хотят.
«Ахмат» — «Локомотив»
Дмитрий Булыкин — 0:1. С «Ахматом» всегда тяжело играть. Но верю, что «Локомотив» покажет надежную игру в обороне и победит.
Зухра Уразбахтина — 2:1. Грозненцам очень нужна первая победа в чемпионате. В Кубке они хорошо размялись.
«Динамо» Мх — «Пари НН»
Дмитрий Булыкин — 1:0. У «Динамо» есть отличные шансы впервые завоевать три очка в РПЛ. «Пари НН» сейчас очень плохо выглядит.
Зухра Уразбахтина — 1:0. Нижний сейчас невероятно плох. Так что один уж ему как-то заковыряют.
«Спартак» — «Крылья Советов»
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Спартак» выиграет у «Крыльев». У команды Станковича сейчас хорошее настроение, по три гола забиты «Химкам» и «Динамо».
Зухра Уразбахтина — 3:2. С Барко «Спартак» стал совсем другим. Но сзади точно что-то привезет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0