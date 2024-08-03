Мозес: «Уверен, по итогам сезона «Краснодар» займет хорошее место»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан считает, что краснодарская команда по итогам сезона займет хорошее место.

«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. С каждым матчем мы будем становиться. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», — цитирует «РБ Спорт» Мозеса.

В этом сезоне «Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.