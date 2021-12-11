Антон Заболотный: «Играть при таком холоде очень тяжело»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный после матча с «Арсеналом» (2:0) в 18-м туре Тинькофф РПЛ рассказал, как повлияла на игру холодная погода.

«Игра при таком холоде? Честно, это очень тяжело, — сказал Заболотный. — Где-то на 15-й минуте я понял, что не чувствую своего тела. Кроме того, надо соблюдать экипировку. Подштаники не сильно спасают. Под майкой не может быть кофты. Поэтому ветер продувал прилично. Вы видите по моему лицу, что я весь красный даже в помещении. Это реально тяжело. Все отмерзает.

Каждый футболист достает из себя какой-то резерв, который накапливался весь год и через не могу уже работает. Так получилось, что мы сегодня оказались сильнее. Спасибо команде, спасибо болельщикам и ребятам, которые пришли поддержать нас на стадион из VIP-трибуны. Мы вас слышали. Спасибо огромное за поддержку».

Заболотный в этой игре сделал дубль. Один из мячей он забил с пенальти.