Антон Заболотный: «Играть при таком холоде очень тяжело»
Форвард ЦСКА Антон Заболотный после матча с «Арсеналом» (2:0) в 18-м туре Тинькофф РПЛ рассказал, как повлияла на игру холодная погода.
«Игра при таком холоде? Честно, это очень тяжело, — сказал Заболотный. — Где-то на 15-й минуте я понял, что не чувствую своего тела. Кроме того, надо соблюдать экипировку. Подштаники не сильно спасают. Под майкой не может быть кофты. Поэтому ветер продувал прилично. Вы видите по моему лицу, что я весь красный даже в помещении. Это реально тяжело. Все отмерзает.
Каждый футболист достает из себя какой-то резерв, который накапливался весь год и через не могу уже работает. Так получилось, что мы сегодня оказались сильнее. Спасибо команде, спасибо болельщикам и ребятам, которые пришли поддержать нас на стадион из VIP-трибуны. Мы вас слышали. Спасибо огромное за поддержку».
Заболотный в этой игре сделал дубль. Один из мячей он забил с пенальти.
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