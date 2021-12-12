Антон Заболотный: «Это Ибрагимович и Холанн забивают в моем стиле, а не я в их»
Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол в ворота «Арсенала» (2:0) в 18-м туре Тинькофф РПЛ.
«Ну да, гол получился весьма красивый, — сказал Заболотный в интервью Youtube-каналу армейцев. — Я думаю, Ильза (Ильзат Ахметов — Прим. «СЭ») просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле. Гол в стиле Жиру, Ибрагимовича или Холанна? Если честно, я думаю, что они в моем стиле забивают, а не я в их».
Заболотный в этой игре сделал дубль. Один из мячей он забил с пенальти.
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