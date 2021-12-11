Заболотный рассказал, как неопределенность с матчем против «Арсенала» повлияла на подготовку к нему
Форвард ЦСКА Антон Заболотный после матча с «Арсеналом» (2:0) в 18-м туре Тинькофф РПЛ рассказал, как повлияла на его настрой информация об отмене матча.
«Влияла ли неопределенность с матчем на подготовку к нему? Вчера на предыгровом дне – да, - сказал Заболотный в интервью Youtube-каналу армейцев. - Честно, все эти непонятки, когда вроде бы объявили, что ты уже в отпуске, можешь расслабиться, быть с семьей и планировать следующий день, а потом новость, что надо собираться – завтра, получается, игра… Ребята уже перестроились. Получился неплохой матч. К сожалению, были тяжелые погодные условия, но самое главное – победа».
Заболотный в этой игре сделал дубль. Один из мячей он забил с пенальти.
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