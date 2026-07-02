Антон Швец завершил игровую карьеру в 33 года

Полузащитник Антон Швец принял решение завершить карьеру из-за череды травм, информирует пресс-служба «Рубина». Контракт 33-летнего футболиста с казанским клубом закончился в июне.

В сентябре 2025-го года в матче 9-го тура РПЛ против «Акрона» Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. После упорного восстановления на протяжении шести месяцев футболист вернулся к тренировкам с казанской командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие.

«Рубин» предложил хавбеку помощь в реабилитации и восстановлении, несмотря на закончившийся контракт, но он решил закончить карьеру футболиста. Повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что Швец сможет продолжить игровую карьеру.

Швец перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года и провел за команду всего два матча — игра с «Акроном» 20 сентября стала последней в его карьере.

Ранее он выступал за «Ахмат», до этого в Испании за вторые команды «Вильярреала» и «Сарагосы» (в сезоне-2013/14 сыграл 4 минуты за основную команду).

На его счету 1 матч за сборную России — товарищеская игра против Франции (1:3) 27 марта 2018 года.