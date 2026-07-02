Тренер «Зенита» Оливейра: «Если Тюкавин перейдет, то будет и пища для размышлений»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

— Константин Зырянов намекал, что «Зенит» ищет третьего нападающего. Ходят слухи вокруг Тюкавина. Как в таком случае всех расположить — готовы ли вы менять схему и перейти, например, на 3-5-2?

— Я не знаю, потому что Тюкавина у нас нет. Если он перейдет, то будет и пища для размышлений. Тогда подумаем, как его встраивать.

— Интерес к Тюкавину уже никто не скрывает.

— Я такого не говорил. Это вопрос к руководству. Могу обсуждать только тех футболистов, которые находятся у нас в команде, — сказал Оливейра «СЭ».

В сезоне-2025/26 Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Ранее председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил интерес сине-бело-голубых к 24-летнему форварду.