Антон Швец: «Судья помогал ЦСКА в первом тайме»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец после матча 7-го тура с ЦСКА (0:3) высказал недовольство работой арбитра Василия Казарцева.

— В первом тайме играли хорошо, потом пропустили гол, — сказал Швец. — Вроде бы и на второй вышли с правильным настроем. Тренер сказал, что нужно улучшить. Был стопроцентный момент, который мы не забили, потом чистый пенальти, который судья не свистнул. Да и судья очень им помогал в первом тайме. Но это все отговорки, сами виноваты во всем.

— Что нужно было улучшать во втором тайме?

— Надо было реализовывать моменты, которые у нас были. (Ярослав Сусов)

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