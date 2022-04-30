Антон Миранчук провел первый официальный матч за 8 месяцев

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук принял участие в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он вышел на замену во втором тайме.

Напомним, что 26-летний россиянин из-за травмы не играл с сентября 2021 года. Полузащитник впервые попал в заявку «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1), который состоялся 23 апреля.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в шести матчах за «Локомотив» и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.