Бригада арбитров во главе с Москалевым отменила гол «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Во втором тайме матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» очень спорное решение приняла бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Из-за положения «вне игры» у Далера Кузяева был отменен гол сине-бело-голубых.

Офсайд определили видеоассистенты Артем Чистяков и Роман Усачев. Для подтверждения правильности их решения во время телетрансляции были показаны офсайдные линии. Но при их внимательном рассмотрении можно сказать, что у защитника «Локомотива» чуть срезана передняя часть бутсы, а линия Кузяева, перпендикулярная полю, должна быть сдвинута чуть левее.

На показанном стоп-кадре линии игроков и так накладываются друг на друга, а при сдвиге линии Кузяева тем более не будет офсайда. Почему же тогда зафиксировано положение «вне игры»?