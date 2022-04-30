«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой увеличил преимущество хозяев

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал автором гола в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он увеличил преимущество хозяев во втором тайме — 3:1.

Голевую передачу партнеру по команде отдал нападающий Иван Сергеев.

В случае, если сегодня «Зенит» победит «Локомотив», то оторвется от «Динамо» на 9 очков. В таком случае московский клуб лишится шансов на то, чтобы опередить команду Сергея Семака в таблице.