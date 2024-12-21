Анохин назвал бредом информацию о возможном возвращении в «Химки»

Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможной работе в «Химках».

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении Анохина в подмосковный клуб.

«Полный бред. Я букмекер и генеральный директор первого и главного букмекера в России. Мне абсолютно неинтересно возвращаться в футбол», — сказал Анохин «СЭ».

Предприниматель занимал должность генерального директора «Химок» с 2020 по 2021. С 2021 по 2022 год он входил в наблюдательный совет клуба.