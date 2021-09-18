В Англии судью дисквалифицировали за «камень, ножницы, бумага». Накажут ли Панина за нарушение правил?

Перед матчем 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» арбитр Игорь Панин вопреки правилам игры разрешил футболистам определить того, кто производит начальный удар, с помощью игры «камень, ножницы, бумага». Любопытно, какие последствия это будет иметь и будет ли для судьи.

В правиле 8 в основном варианте правил на английском языке говорится, что это определяется «подбрасыванием монеты» (toss of a coin). В русском, правда, почему-то используется слово «жребий», что несет несколько иной смысл.

Так судьи обычно и поступают — подбрасывают монету или специально изготовленный жетон. Три года назад в Англии возник скандал, когда перед матчем Женской суперлиги между «Манчестер Сити» и «Рединг» арбитр Дэвид Макнамара забыл монету в судейской и предложил капитанам команд сыграть в «камень, ножницы, бумага». За это судейский комитет Футбольной ассоциации отстранил Макнамару на три недели.