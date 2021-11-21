Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (5:1).

— Сегодня соперник такой слабый или вы крутые были?

— Я не знаю, все так хорошо совпало. Вышли, хорошо начали игру. Потом этот отрезок с 22 по 27 минуты, когда забили три гола. Потом было полегче уже. Заслуженно победили. К сожалению, не сыграли на 0. В конце потеряли концентрацию. Но самое главное, что взяли три очка и забили много голов.

— Какие шансы на чемпионство?

— Пока не знаю. Мы играем и готовимся от игре к игре. Шансы есть у всех команд, все теряют очки. И Зенит Арсеналу проиграл, а мы их сейчас обыграли. Со следующей недели начинается второй круг, осталось три игры. Мы хотим взять как можно больше очков и уйти на перерыв.

— Удовлетворены как команда играет в первом круге?

— В целом, да. Команда показывает хороший результат. У нас много молодых футболистов. Сегодня вышел Гладышев, забил Захарян. Пока что все хорошо. Но это только половина пути. Впереди очень тяжелый отрезок.

— Галкин и Гладышев готовы постоянно играть?

— Они молодые ребята, только начинают свой путь. Те минуты, которые мы даем им, для них важны.