Андрей Воронин — о разгроме «Арсенала»: «Все так хорошо совпало»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (5:1).
— Сегодня соперник такой слабый или вы крутые были?
— Я не знаю, все так хорошо совпало. Вышли, хорошо начали игру. Потом этот отрезок с 22 по 27 минуты, когда забили три гола. Потом было полегче уже. Заслуженно победили. К сожалению, не сыграли на 0. В конце потеряли концентрацию. Но самое главное, что взяли три очка и забили много голов.
— Какие шансы на чемпионство?
— Пока не знаю. Мы играем и готовимся от игре к игре. Шансы есть у всех команд, все теряют очки. И Зенит Арсеналу проиграл, а мы их сейчас обыграли. Со следующей недели начинается второй круг, осталось три игры. Мы хотим взять как можно больше очков и уйти на перерыв.
— Удовлетворены как команда играет в первом круге?
— В целом, да. Команда показывает хороший результат. У нас много молодых футболистов. Сегодня вышел Гладышев, забил Захарян. Пока что все хорошо. Но это только половина пути. Впереди очень тяжелый отрезок.
— Галкин и Гладышев готовы постоянно играть?
— Они молодые ребята, только начинают свой путь. Те минуты, которые мы даем им, для них важны.
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