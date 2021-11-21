Хачатурянц намерен изменить устав РПЛ и дать президенту лиги право голоса на общих собраниях
Ашот Хачатурянц намерен изменить устав РПЛ после избрания на пост президента лиги, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в понедельник, после того, как Хачатурянц будет избран на должность, он представит стратегию развития лиги. В данный момент во время общего собрания РПЛ в голосовании участвуют только представители 16 клубов, у президента лиги нет права голоса. Сообщается, что Хачатурянц намерен проработать изменения в уставе лиги и дать голос на общем собрании президенту организации. В таком случае голоса на заседаниях будут распределяться между 16 клубами и президентом лиги.
Ашот Хачатурянц исполняет обязанности главы РПЛ после ухода Сергея Прядкина. 22 ноября состоится общее собрание лиги, на котором пройдут выборы нового президента премьер-лиги. Хачатурянц является единственным заявленным кандидатом на этот пост.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ashot-hachaturyants-nameren-izmenit-ustav-rpl-predlagaetsya-dat-prezidentu-ligi-pravo-golosa-na-obshhem-sobranii/
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