Тихонов: «У «Спартака» хорошие шансы на чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что у красно-белых есть хорошие шансы на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Шансы на чемпионство у «Спартака» хорошие. Самое главное — не терять очки. У красно-белых была и есть игра, которая нравится болельщикам и специалистам. Осталось только улучшать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Все-таки сборы принесут какие-то новшества. Сейчас посмотрим турнир в Абу-Даби. Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Предполагаю, что будут улучшены взаимодействия. Хочется, конечно, чтобы все-таки «Спартак» до последнего конкурировал с «Зенитом», а там уже решат, кто окажется сильнее. «Зенит», конечно, имеет больше шансов. Отрыв в шесть очков нужно отыграть», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 баллов.