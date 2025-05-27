Левников назначен арбитром на стыковой матч между «Уралом» и «Ахматом», Карасев будет судить игру «Сочи» — «Пари НН»

РФС объявил судейские назначения на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Главным арбитром игры между «Уралом» и «Ахматом» будет Кирилл Левников. Его помощниками выступят Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервным судьей станет Ян Бобровский. На ВАР назначен Алексей Сухой, а на АВАР — Роман Галимов.

Матч «Сочи» — «Пари НН» будет судить Сергей Карасев. Его помощники — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, резервный судья — Евгений Буланов. В роли ВАР выступит Виталий Мешков, а ответственным за систему АВАР — Артур Федоров.

Первые переходные матчи между клубами РПЛ и первой лиги пройдут 28 мая.