Итальянский журналист: «В Сербии и Венгрии Станковичу не надо было лепить чемпиона из середняка, на которого похож «Спартак»

Энцо Палладини, руководитель спортивной редакции итальянского концерна Mediaset, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему считает, что Деяну Станковичу лучше было бы возглавить «Зенит», чем «Спартак».

— С учетом предыдущих мест работы Деяна и неопределенной роли «Спартака» в современном российском футболе логичнее, с моей личной точки зрения, было бы увидеть Станковича в роли главного тренера... «Зенита». Объясню. Деян добился успехов с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем» на фоне того, что оба — не бывшие, как ваш «Спартак», а нынешние топы в своих лигах. Не знаю, обращали ли на это внимание те, кто позвал Станковича в Москву, но ведь и в Сербии, и в Венгрии он принимал действующих чемпионов страны по ходу сезона и брал под свое управление уже готовые команды-лидеры с лучшими в стране игроками и победным духом в раздевалке. Деяну не надо было там лепить чемпиона из середняка, на которого сегодня и похож «Спартак». «Црвена Звезда» недавно в восьмой раз подряд выиграла чемпионат Сербии, «Ференцварош» седьмой раз подряд стал первым в Венгрии.

То есть и до, и после Станковича эти два клуба были и остаются флагманами по всем параметрам. И если в Белграде и Будапеште победная аура Станковича легла на подготовленную почву и сработала на логичный результат, то в «Спартаке» Деян, сам того не ожидая, столкнулся лишь со славным прошлым, — заявил Палладини.