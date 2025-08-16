Футбол
16 августа, 14:45

Итальянский журналист: «В Сербии и Венгрии Станковичу не надо было лепить чемпиона из середняка, на которого похож «Спартак»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Энцо Палладини, руководитель спортивной редакции итальянского концерна Mediaset, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему считает, что Деяну Станковичу лучше было бы возглавить «Зенит», чем «Спартак».

— С учетом предыдущих мест работы Деяна и неопределенной роли «Спартака» в современном российском футболе логичнее, с моей личной точки зрения, было бы увидеть Станковича в роли главного тренера... «Зенита». Объясню. Деян добился успехов с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем» на фоне того, что оба — не бывшие, как ваш «Спартак», а нынешние топы в своих лигах. Не знаю, обращали ли на это внимание те, кто позвал Станковича в Москву, но ведь и в Сербии, и в Венгрии он принимал действующих чемпионов страны по ходу сезона и брал под свое управление уже готовые команды-лидеры с лучшими в стране игроками и победным духом в раздевалке. Деяну не надо было там лепить чемпиона из середняка, на которого сегодня и похож «Спартак». «Црвена Звезда» недавно в восьмой раз подряд выиграла чемпионат Сербии, «Ференцварош» седьмой раз подряд стал первым в Венгрии.

То есть и до, и после Станковича эти два клуба были и остаются флагманами по всем параметрам. И если в Белграде и Будапеште победная аура Станковича легла на подготовленную почву и сработала на логичный результат, то в «Спартаке» Деян, сам того не ожидая, столкнулся лишь со славным прошлым, — заявил Палладини.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.«Станковичу логичнее было бы возглавить «Зенит». В «Спартаке» он столкнулся лишь со славным прошлым»

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
  • Слоноул

    Беременный Стано равновелик Ромбику: оба способны побеждать только в отсутствии конкуренции.

    16.08.2025

  • Jean4

    На середняка его сделал похожим как раз Станкович. Это журналист на заметил?

    16.08.2025

  • Леший

    Да, по поводу Зенита далеко не факт. Станковичу лучше в Баварию-Барселону-Реал.)) А вот насчёт Спартака оценка итальянца, что называется, не в бровь, а в глаз.

    16.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А мне почему-то кажется, что Станкович как раз и сделал из чемпионского Спартака - середняка. Чемпионского, не потому что он чемпион, а потому что у него было и есть всё, что нужно для чемпионства, но он почему-то упорно оставляет на скамейке чемпионских игроков Угальде, та даже того же Зобнина, а в основу ставит бездарности Гарсию, Денисова, Умярова, Заболотного, Солари. Ей богу надоело за этот мазохизм болеть, дождусь сегодня стартового состава, и если увижу этих игроков, особенно Гарсию с Денисовым, точно поставлю на Зенит. Ну сколько можно терпеть это откровенное вредительство, когда ставят в основу игроков слабее тех кто на скамейке.

    16.08.2025

  • Artorixus

    Ну да, как не хотелось бы этого, но этот итальянец прав в том, что Спартак с его былым величием сейчас обыкновенный середняк. Однако возражу по поводу Зенита. Далеко не факт, что Деян там продолжил бы штамповать чемпионства. Бразилы у нас добились всего чего хотели и, учитывая, что наш чемп не стоит на месте и худо-бедно, но развивается, здесь вероятность повторения чемпов Венгрии и Сербии не так очевидна.

    16.08.2025

  • Millwall82

    ну Энцо почему-то промолчал, что он из Сампдории вместо середняка сделал дном (клуб вылетел). Возможно и на Спартаке такие фокусы проворачивает.

    16.08.2025

  • clyushnikoff

    умные слова, всё верно

    16.08.2025

  • Slim Tallers

    Оказывается,физруку не повезло с командой. Вот в Ференцвароше,в котором любой тренер становился чемпионом (достаточно вспомнить и Реброва,и Черчесова),он себя показал.

    16.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Есть разумные люди, с другой стороны как тренер Станкович и не был никогда весомой фигурой

    16.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей/

    16.08.2025

  • PvsZ

    И Легии тоже

    16.08.2025

  • Семён Фадеич

    Спартак не похож на середняка. Он и есть середняк.

    16.08.2025

  • МаратХ

    Это что получается, лепта полевого командира Стаса в чемпионство Ференцвароша минимальна?

    16.08.2025

