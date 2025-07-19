Карпин: «Игру Осипенко оцениваю, как и всех остальных — неудовлетворительно»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после ничьей с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре чемпионата России оценил игру новичка команды Максима Осипенко. Защитник в июне перешел из «Ростова».

«Он и на своей половине поля не проигрывал единоборства. По поводу гола, нужно еще посмотреть. Мне показалось, что тут недоработка не только Осипенко. Думаю, что он остановился, когда увидел, что Лунев идет на перехват. Его игру оцениваю, как и всех остальных — неудовлетворительно», — цитирует официальный сайт клуба Карпина.

31-летний Осипенко 17 июня подписал контракт с «Динамо» до 2028 года и взял 55-й номер.

Во 2-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют против «Ростова». Матч состоится 26 июля.