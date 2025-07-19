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19 июля 2025, 02:32

Карпин: «Игру Осипенко оцениваю, как и всех остальных — неудовлетворительно»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после ничьей с «Балтикой» (1:1) в 1-м туре чемпионата России оценил игру новичка команды Максима Осипенко. Защитник в июне перешел из «Ростова».

«Он и на своей половине поля не проигрывал единоборства. По поводу гола, нужно еще посмотреть. Мне показалось, что тут недоработка не только Осипенко. Думаю, что он остановился, когда увидел, что Лунев идет на перехват. Его игру оцениваю, как и всех остальных — неудовлетворительно», — цитирует официальный сайт клуба Карпина.

31-летний Осипенко 17 июня подписал контракт с «Динамо» до 2028 года и взял 55-й номер.

&laquo;Динамо&raquo; сыграло вничью с &laquo;Балтикой&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 1-го тура РПЛ 18&nbsp;июля.Карпин стартовал в «Динамо» с ничьей. Бело-голубые дома не смогли обыграть выходца из ФНЛ

Во 2-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют против «Ростова». Матч состоится 26 июля.

Источник: Официальный сайт
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Валерий Карпин
Максим Осипенко
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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