Сметанин — о травме Глушенкова: «Интересно, Орлов назовет бандитом Ориньо из «Химок»?

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1). У футболиста был выявлен перелом лучевой кости правой руки.

«Интересно, Геннадий Орлов назовет бандитом Ориньо из «Химок»? Он ведь попал мячом в кисть Глушенкову. В итоге перелом. Наверное, по мнению Орлова, это был хитрый, продуманный план — Ориньо намеренно пытался сломать руку Глушенкову. К слову, Глушенкову хочу пожелать скорейшего выздоровления», — сказал Сметанин «СЭ».

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Химки» занимают 9-е место (5 очков).