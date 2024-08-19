Газзаев о Батракове: «Если продолжит развиваться, получим игрока уровня Глушенкова»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Многие восхищены игрой молодого Батракова на старте сезона. Как он вам сегодня?

— Интересный игрок, с хорошими качествами. Но давайте его не будем перехваливать. Понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Пусть хотя бы полсезона или даже сезон проведет на стабильном уровне. Надо показывать свои козыри в каждом туре и развивать свои качества. Вот тогда мы получим такого же футболиста, как Глушенков.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 5 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.