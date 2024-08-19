Булыкин: «Локомотиву» есть кем заменить Глушенкова»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

— Верю в этот «Локомотив», боеспособная команда с сильным характером, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Голодная молодежь играет с горящими глазами. Есть и опытные футболисты, дающие мастерство. Но меня радует, что выходит российская молодежь. Хочется, чтобы другие команды посмотрели на стратегию «Локо» и тоже как можно раньше наигрывали, ставили в основу побольше воспитанников или своих молодых ребят.

— Потери Глушенкова не заметили?

— Потеря серьезная, но есть кем его заменить. Молодые ребята отлично вписались в состав, им доверяют, а не как в других командах покупают 11 иностранцев для основы.

25-летний россиянин перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. В текущем сезоне Глушенков забил 7 голов и является лучшим бомбардиром РПЛ.