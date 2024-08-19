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Сегодня, 09:23

Булыкин: «Локомотиву» есть кем заменить Глушенкова»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

— Верю в этот «Локомотив», боеспособная команда с сильным характером, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Голодная молодежь играет с горящими глазами. Есть и опытные футболисты, дающие мастерство. Но меня радует, что выходит российская молодежь. Хочется, чтобы другие команды посмотрели на стратегию «Локо» и тоже как можно раньше наигрывали, ставили в основу побольше воспитанников или своих молодых ребят.

— Потери Глушенкова не заметили?

— Потеря серьезная, но есть кем его заменить. Молодые ребята отлично вписались в состав, им доверяют, а не как в других командах покупают 11 иностранцев для основы.

25-летний россиянин перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. В текущем сезоне Глушенков забил 7 голов и является лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
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Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Бителло

Динамо

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И К Ж
Даниил Фомин

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