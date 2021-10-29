Андрей Мостовой отметил большое количество борьбы в первом тайме матча «Зенит» — «Динамо»
В Санкт-Петербурге проходит матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо».
В перерыве полузащитник хозяев Андрей Мостовой высказался о ходе встречи.
«Первая и вторая команда чемпионата играют друг против друга. Понятное дело, что никто не будет уступать. Поэтому такая борьба. Главное, что мы забили. Есть моменты у нас. Можно было забить еще один-два. Но «Динамо» тоже знает наши сильные стороны, поэтому такая игра складывается», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
Счет матча — 1:0 в пользу «Зенита».
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