Скопинцев объяснил, почему «Динамо» создавало мало моментов в первом тайме матча с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге проходит матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо».
В перерыве защитник гостей Дмитрий Скопинцев высказался о ходе встречи.
«Зенит» идет на первом месте. Сложно. Много игроков на фланг сваливается. Темп выдерживаем. Есть в чем прибавить в атаке. Почему мало моментов у чужих ворот? Потому что не удается играть в тот футбол, который ходим. Будем стараться поправить это во втором тайме», — сказал Скопинцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Счет матча — 1:0 в пользу «Зенита».
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