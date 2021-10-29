Виллаш-Боаш отреагировал на информацию о предложении от ЦСКА после ухода из «Марселя»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он отклонил предложение возглавить московский ЦСКА после ухода из «Марселя».
Ранее об этом сообщило издание Torcedores.com.
«Информация о моем отказе от предложения ЦСКА — это неправда», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».
Португалец возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.
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