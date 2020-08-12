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Андрей Мостовой: «Очень понравилась атмосфера на стадионе в Волгограде»

04:02
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0), а также от выступления за петербургский клуб.

— Мне очень понравилась атмосфера на стадионе — болельщики очень хорошо болели, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба. — Я давно слышал, что здесь очень любят футбол и активно ходят на стадион — и когда команда играла в высшем дивизионе, и когда они выступали в ФНЛ.

— Как оцените свою игру сегодня?

— Как ее оценить — я вышел всего на семь минут. Не могу ничего сказать.

— Два матча нового сезона — два появления на поле. Что чувствовали, когда выходили в игре за Суперкубок? Был ли тот матч принципиальным для вас, учитывая, что вы занимались в футбольной школе «Локомотива»?

— Я сам не обратил внимание, но мама после игры заметила: я начинал в ЦСКА — мы играли на стадионе ЦСКА, потом в моей жизни был «Локомотив» — мы играли против «Локомотива». В том матче я играл за «Зенит» и с ним заработал свой первый трофей — все сошлось воедино. А так — нет, не думал о том, что «Локомотив» для меня принципиальный соперник. Я два раза играл против них в чемпионате. Возможно, первые матчи в премьер-лиге были для меня в диковинку, а сейчас — привык, все спокойно.

— Что можете сказать о своем дебюте?

— В том матче игра так складывалась, что особо не получилось себя проявить, выделиться техническими действиями. Мы всей командой играли по счету, я старался отрабатывать в обороне. Мне тяжело оценить свои действия в том матче — главное, что команда победила.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-12-andrey-mostovoy-ochen-ponravilas-atmosfera-na-stadione-v-volgograde.htm

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