Андрей Мостовой: «Конечно, обыграть «Спартак» пять раз за сезон можно. Серию мы уже начали, сегодня надо продолжить»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» выразил уверенность, что сине-бело-голубые могут обыграть «Спартак» пять раз за сезон.

— Со «Спартаком» «Зенит» сыграет пять раз за сезон из-за Суперкубка и двух матчей в Кубке. Не перебор?

— Да нет. Наоборот, интересно, когда больше топ-матчей. И болельщикам интереснее, и нам.

— Возможно победить «Спартак» пять раз из пяти?

— Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить.

— Нынешний «Спартак» — самый сильный из всех, с кем ты играл?

— До матча тяжело сказать. Но мне нравится, как играет «Спартак». Интересная, атакующая, результативная команда. И футбол неплохой. Видно, что выделяется Промес, команда строится вокруг него.

В воскресенье, 4 сентября, «Зенит» и «Спартак» сыграют в 8-м туре РПЛ. В матче за Суперкубок России питерцы разгромили москвичей со счетом 4:0. Также командам предстоят две встречи в Кубке страны.