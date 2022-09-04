Защитник Фернандес считает Маричаля хорошим игроком для «Динамо»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил дебют новичка бело-голубых, уругвайского защитника Николаса Маричаля.

—Как вы себя сейчас чувствуете в «Динамо»?

—Я приехал не так давно, но уже более менее адаптировался

—Разговаривали ли уже с новичком команды, Маричалом?

—Он приехал недавно, но мы с ним уже пообщались.

—Хороший ли Маричаль игрок?

—Хороший.

Бело-голубые объявили о трансфере уругвайца 30 августа, клуб подписал с игроком контракт на пять лет. Матч против «Урала» (2:1) стал для Маричаля первым за клуб.