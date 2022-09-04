Тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о состоянии Пиняева перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о стартовом составе команды на матч 8-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Также он прокомментировал возвращение в заявку 17-летнего Сергея Пиняева, которому в июле диагностировали пневмоторакс после инцидента на тренировке.

«Нынешняя обойма говорит нам о том, что схема с тремя центральными защитниками для нас идеальна. После победного матча в Грозном решили ничего не менять. Сергей Пиняев выглядит хорошо на тренировках, но пока готов выходить только со скамейки», — приводит пресс-служба «Крыльев» слова Осинькина.