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«Если не могут, пусть готовятся к ФНЛ». Канчельскис поддержал отказ РФС от расширения РПЛ

Андрей Канчельскис поддержал отказ РФС от предложения РПЛ расширить лигу
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию об отказе РФС поддержать предложение РПЛ о расширении лиги.

«Это спортивный принцип. Это правильное решение, так и должно быть всегда, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Те команды, которые неспособны, пускай вылетают, готовятся к следующему сезону в первом дивизионе. Есть команды, которые способны, тогда они должны выходить в РПЛ. Это правильное решение в данный момент. Давайте поживем и увидим, что будет дальше и какая будет ситуация. Я считаю, что это правильное решение, потому что и шестнадцати командам набрать футболистов сложно. Сейчас сложная ситуация, тем более, сейчас многие легионеры уехали. Но дело не в этом. Дело в том, что в данный момент это неактуально. Может быть, в будущем. Но сейчас это правильное решение».

23 марта в РФС заявили, что вопрос расширения РПЛ будет изучаться подробнее совместно с ФНЛ.

Андрей Канчельскис
РФС
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 1 : 0
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Ростов – Кр. Советов
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