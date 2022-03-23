«Если не могут, пусть готовятся к ФНЛ». Канчельскис поддержал отказ РФС от расширения РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию об отказе РФС поддержать предложение РПЛ о расширении лиги.

«Это спортивный принцип. Это правильное решение, так и должно быть всегда, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Те команды, которые неспособны, пускай вылетают, готовятся к следующему сезону в первом дивизионе. Есть команды, которые способны, тогда они должны выходить в РПЛ. Это правильное решение в данный момент. Давайте поживем и увидим, что будет дальше и какая будет ситуация. Я считаю, что это правильное решение, потому что и шестнадцати командам набрать футболистов сложно. Сейчас сложная ситуация, тем более, сейчас многие легионеры уехали. Но дело не в этом. Дело в том, что в данный момент это неактуально. Может быть, в будущем. Но сейчас это правильное решение».

23 марта в РФС заявили, что вопрос расширения РПЛ будет изучаться подробнее совместно с ФНЛ.