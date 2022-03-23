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Сегодня, 15:35

Сайманов: «Рубин» не входит в число команд, которые могут не доиграть сезон"

Сайманов заявил, что «Рубин» сможет доиграть сезон РПЛ-2021/22
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением об изменениях в российском футболе.

— Вы допускаете, что Хвича может не вернуться в Россию?

— Я допускаю, что любой легионер из любой команды может не приехать обратно. И так будет до 7 апреля. Ситуация в клубе не стабильная.

— Вопрос о моратории на вылет из РПЛ уже закрыт?

— Я бы так не сказал, он будет рассматриваться и обсуждаться.

— Вчера Ашот Хачатурянц сказал, что некоторые клубы могут не дожить до конца сезона. «Рубин» входит в число этих команд?

— Да нет, конечно.

— Определились со следующей датой исполкома или общего собрания?

— Пока нет, сказали, что в мае.

— Не исполком, а общее собрание?

— Нет, исполком. Мы решили часто встречаться (РПЛ) в режиме видеоконференций, потому что у всех очень много вопросов, которые надо обсуждать, сейчас же постоянно что-то меняется. У одного уехали легионеры, у другого нет. Стабильности никакой нет и не будет.

(Александра Ланцетова)

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РФС
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Дмитрий Полоз

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П
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Зенит

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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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