Сайманов: «Рубин» не входит в число команд, которые могут не доиграть сезон"

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением об изменениях в российском футболе.

— Вы допускаете, что Хвича может не вернуться в Россию?

— Я допускаю, что любой легионер из любой команды может не приехать обратно. И так будет до 7 апреля. Ситуация в клубе не стабильная.

— Вопрос о моратории на вылет из РПЛ уже закрыт?

— Я бы так не сказал, он будет рассматриваться и обсуждаться.

— Вчера Ашот Хачатурянц сказал, что некоторые клубы могут не дожить до конца сезона. «Рубин» входит в число этих команд?

— Да нет, конечно.

— Определились со следующей датой исполкома или общего собрания?

— Пока нет, сказали, что в мае.

— Не исполком, а общее собрание?

— Нет, исполком. Мы решили часто встречаться (РПЛ) в режиме видеоконференций, потому что у всех очень много вопросов, которые надо обсуждать, сейчас же постоянно что-то меняется. У одного уехали легионеры, у другого нет. Стабильности никакой нет и не будет.

(Александра Ланцетова)