В РФС выступили с заявлением о возможном расширении РПЛ: вопрос будет изучен подробнее

В РФС заявили, что вопрос расширения РПЛ будет изучаться подробнее совместно с ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Принять к сведению предложение Российской Премьер-лиги об изменении системы ротации футбольных клубов между Российской Премьер-лигой и Футбольной национальной лигой по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Вчера, 22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Сегодня, 23 марта исполком РФС рассмотрел эту инициативу.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. По текущему регламенту из лиги напрямую вылетают две последние команды. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командой из ФНЛ.