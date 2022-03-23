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Сегодня, 14:08

В РФС выступили с заявлением о возможном расширении РПЛ: вопрос будет изучен подробнее

В РФС заявили, что вопрос расширения РПЛ будет изучаться подробнее совместно с ФНЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Здание РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Принять к сведению предложение Российской Премьер-лиги об изменении системы ротации футбольных клубов между Российской Премьер-лигой и Футбольной национальной лигой по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Вчера, 22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Сегодня, 23 марта исполком РФС рассмотрел эту инициативу.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. По текущему регламенту из лиги напрямую вылетают две последние команды. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командой из ФНЛ.

Клубы РПЛ&nbsp;&mdash; за&nbsp;расширение, но&nbsp;не&nbsp;все могут доиграть этот сезон. Парадокс РПЛ: кто-то может не доиграть до конца сезона, при этом клубы проголосовали за расширение

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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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