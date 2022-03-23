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Судейство

Сегодня, 15:41

«Арбитры могут ошибаться». Гендиректор «Рубина» Сайманов о судействе в РПЛ

Сайманов заявил, что судья иногда могут ошибаться, как и футболисты, и тренеры
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

— Последнее время вопросы по судейству возникают у «Рубина».

— Да не только у «Рубина», это общая тенденция. Она уже сколько длится. Да, мне кажется у всех так. В Европе тоже... Это же играют люди, люди могут ошибаться. И судьи тоже могут ошибаться и игроки.

— Только что Леонид Федун сказал, что судьи судят, как в последний день. У вас тоже такие ощущения?

— Я бы так не сказал. Это же люди, футболисты тоже ошибаются, ошибаются тренеры, судьи тоже могут ошибаться. Ошибаются и ошибаются. Главное, чтобы предвзятости не было. Но мне кажется, что этот вопрос уже решен.

(Александра Ланцетова)

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Федун
Рустем Сайманов
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
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16
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 1 : 0
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