«Арбитры могут ошибаться». Гендиректор «Рубина» Сайманов о судействе в РПЛ

Сайманов заявил, что судья иногда могут ошибаться, как и футболисты, и тренеры

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

— Последнее время вопросы по судейству возникают у «Рубина».

— Да не только у «Рубина», это общая тенденция. Она уже сколько длится. Да, мне кажется у всех так. В Европе тоже... Это же играют люди, люди могут ошибаться. И судьи тоже могут ошибаться и игроки.

— Только что Леонид Федун сказал, что судьи судят, как в последний день. У вас тоже такие ощущения?

— Я бы так не сказал. Это же люди, футболисты тоже ошибаются, ошибаются тренеры, судьи тоже могут ошибаться. Ошибаются и ошибаются. Главное, чтобы предвзятости не было. Но мне кажется, что этот вопрос уже решен.

(Александра Ланцетова)