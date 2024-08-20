Канчельскис — о ситуации с Соболевым: «Уже даже не понятно, что происходит. Все могут проиграть»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на возобновление переговоров между «Спартаком» и «Зенитом» по трансферу нападающего Александра Соболева.

«Уже даже не понятно, что происходит. Если перейдет, ему придется доказывать в Питере, что он игрок основы, если не перейдет, то здесь придется доказывать то же самое. Но, честно, мне кажется, что есть шанс данного трансфера. А вообще может получиться так, что все в какой-то степени проиграют, если этот переход не состоится. Сам Соболев может потерять полгода, тренируясь отдельно, а «Спартаку» придется держать его в команде, но не выпускать на поле», — сказал Канчельскис «СЭ».

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Денис Сафронов