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Сегодня, 17:54

Канчельскис — о ситуации с Соболевым: «Уже даже не понятно, что происходит. Все могут проиграть»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на возобновление переговоров между «Спартаком» и «Зенитом» по трансферу нападающего Александра Соболева.

«Уже даже не понятно, что происходит. Если перейдет, ему придется доказывать в Питере, что он игрок основы, если не перейдет, то здесь придется доказывать то же самое. Но, честно, мне кажется, что есть шанс данного трансфера. А вообще может получиться так, что все в какой-то степени проиграют, если этот переход не состоится. Сам Соболев может потерять полгода, тренируясь отдельно, а «Спартаку» придется держать его в команде, но не выпускать на поле», — сказал Канчельскис «СЭ».

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Денис Сафронов

Александр Соболев
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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